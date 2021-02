**Governo: De Petris-Palazzotto, 'voteremo fiducia a Draghi'** (Di domenica 14 febbraio 2021) Roma, 14 feb (Adnkronos) - "Al termine di un dibattito molto articolato e sofferto l'Assemblea nazionale di Sinistra italiana ha deciso di esprimersi contro la fiducia al governo Draghi. È una scelta che rispettiamo ma che riteniamo sbagliata e controproducente per la sinistra e per le fasce sociali messe più a rischio dalla crisi". Lo hanno detto la senatrice di LeU Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto, e il deputato di LeU Erasmo Palazzotto al termine dell'Assemblea nazionale di Sinistra Italiana annunciando il loro sì alla fiducia al governo Draghi. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) Roma, 14 feb (Adnkronos) - "Al termine di un dibattito molto articolato e sofferto l'Assemblea nazionale di Sinistra italiana ha deciso di esprimersi contro laal governo. È una scelta che rispettiamo ma che riteniamo sbagliata e controproducente per la sinistra e per le fasce sociali messe più a rischio dalla crisi". Lo hanno detto la senatrice di LeU Loredana De, presidente del gruppo Misto, e il deputato di LeU Erasmoal termine dell'Assemblea nazionale di Sinistra Italiana annunciando il loro sì allaal governo

