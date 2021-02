Formazioni ufficiali Inter Lazio | le scelte degli allenatori

(Di domenica 14 febbraio 2021) Ledimatch valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 22ª giornata di Serie A 2020/2021.(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro. All. Conte.(3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. All. Inzaghi. Leggi su Calcionews24.com

