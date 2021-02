Domenica In, Asia Argento sul Covid-19: “l’ho profetizzato” (Di domenica 14 febbraio 2021) Asia Argento, Fonte foto: Instagram (@ AsiaArgento)Asia Argento stupisce il pubblico di Domenica In con la sua incredibile rivelazione, interrogata dalla conduttrice sul Covid-19 ha ammesso “Io seguo tutto, ormai sono un’esperta. Anzi, addirittura mi ricordo che un anno fa ho profetizzato – virgolettando con le mani – che questa sarebbe stata una cosa molto grave.” Ha spiegato poi che prima di un viaggio a Parigi comprò delle mascherine “mi guardarono tutti come una matta, giravo per strada e mi guardavano come una terrorista.” Racconta che all’aeroporto le chiesero di togliere la mascherina “Perché pensavano che volevo, non so, una terrorista” ha ammesso poi, che ha avuto senz’altro uno sguardo lungimirante sulla ... Leggi su chenews (Di domenica 14 febbraio 2021), Fonte foto: Instagram (@stupisce il pubblico diIn con la sua incredibile rivelazione, interrogata dalla conduttrice sul-19 ha ammesso “Io seguo tutto, ormai sono un’esperta. Anzi, addirittura mi ricordo che un anno fa ho– virgolettando con le mani – che questa sarebbe stata una cosa molto grave.” Ha spiegato poi che prima di un viaggio a Parigi comprò delle mascherine “mi guardarono tutti come una matta, giravo per strada e mi guardavano come una terrorista.” Racconta che all’aeroporto le chiesero di togliere la mascherina “Perché pensavano che volevo, non so, una terrorista” ha ammesso poi, che ha avuto senz’altro uno sguardo lungimirante sulla ...

