Corsa al sottogoverno Nominati i ministri si apre la partita dei vice e dei sottosegretari Oltre 40 i posti da occupare

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 14 febbraio 2021) Non è finita. Chiusa la prima e pesante, quella deie soprattutto dei ministeri di peso, per chi è in cerca di una riconferma e soprattutto per i tanti delusi, ma in particolare per soddisfare le forze della variegata maggioranza alla ricerca almeno di uno strapuntino al sole, siora ladeie dei. Ben 42guardando al Conte 2. Tra chi spera in un bis è soprattutto Pierpaolo Sileri (nella foto),ministro pentastellato alla salute, che ha svolto soprattutto durante la pandemia un lavoro enorme, mettendo spesso alle strette le stesse strutture del Ministero. Ma ad ambire a uno spazio almeno nelè pure Bruno Tabacci, che dopo aver fallito ...