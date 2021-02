Chiara Nasti, una nuova fiamma? Sarebbe un famoso calciatore-playboy (Di domenica 14 febbraio 2021) Chiara Nasti non è più single? La napoletana finita nel mirino di un calciatore playboy. Il regalo su Instagram lo dimostra Chiaramente Modella, influencer ma anche imprenditrice, Chiara Nasti è… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 14 febbraio 2021)non è più single? La napoletana finita nel mirino di un. Il regalo su Instagram lo dimostramente Modella, influencer ma anche imprenditrice,è… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

scemografia : RT @lyra_col: Ma Neymar e Chiara Nasti? Lei ha fatto il colpaccio, mi inchino - gianlu_79 : RT @Gazzetta_it: VIDEO #ChiaraNasti fa sbandare #Neymar? #VikyVarga, #GrazianoPellè mi ha conquistata così e #DilettaLeotta - #CanYaman, è… - GossipItalia3 : Neymar perde la testa per Chiara Nasti: lei però… #gossipitalianews - lilouforbes : in che senso neymar con chiara nasti - dosantoseloy : ma neymar che smette di andare dietro a lexi per corteggiare chiara nasti, io boh senza parole -