Albano | Romina sui social scrive un brutto post a nome suo e di Albano

(Di domenica 14 febbraio 2021)è un ciclone inarrestabile. I suoi anni, ormai 78 anni, non hanno spento la voglia di fare, progettare e vivere sempre al massimo e i suoi fans, da sempre innamorati di lui, continuano a seguirlo sempre con lo stesso entusiasmo., da sempre, ha attribuito il suo carattere forte e instancabile alla sua terra e al legame che ha con essa, al suo animo contadino e alla caparbietà ereditata dal padre, Don Carmelo.unsuo e diPower, dopo lo stop forzato dei loro concerti a causa del covid, erano convinti, come tutti gli altri artisti del mondo dello spettacolo di poter iniziare a breve la loro attività per ...

infoitcultura : Romina Power e Albano, brutta notizia per i fan: “In Romania…” - candemet8992 : La prossima volta voglio i Zorzando che si vestano da Albano e Romina Power #tzvip - _BIBBO_02 : ABBIAMO ALBANO...ADESSO MANCA ROMINA #mariadefilippi #cepostaperte - connexionxfalls : io alla mia migliore amica: 'ale ti prego, compriamo due criceti e diamogli i nomi abbinati tipo Albano e romina op… - lorenzocapanni : RT @adgblogit: Italiano con le canzoni: “Felicità” di Al Bano e Romina Power #canzoniiitaliane #felicità #albano #rominapower #immagini #it… -

Ultime Notizie dalla rete : Albano Romina

PerPower la scomparsa della figlia Ylenia, avvenuta nel gennaio del 1994 è una ferita ancora ... L'ex dinon ha mai smesso di cercare la figlia, e in questi giorni ha lanciato un nuovo ...Dopo aver scartatoPower, era stato proprio l'ex maritoCarrisi a scartare l'ipotesi spiegando chePower non indosserebbe mai un costume del genere, Milly Carlucci ha svelato l'...A scrivere il messaggio sui social la Power: “Concerto in Romina rimandato dall’anno scorso Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower). Non a caso, Romina Po ...Per Romina Power la scomparsa della figlia Ylenia, avvenuta nel gennaio del 1994 è una ferita ancora aperta che non intende chiudersi ...