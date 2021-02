Viabilità Roma Regione Lazio del 13-02-2021 ore 19:30 (Di sabato 13 febbraio 2021) Viabilità DEL 13 FEBBRAIO 2021 ORE 19:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. CIRCOLazioNE AL MOMENTO REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE COME SULL’INTERO TERRITORIO. SEGNALIAMO LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI; PER CHI VIAGGIA SULLA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI; INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI. VOUCHER TAXI GRATUITI PER DOCENTI E PERSONALE ATA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI DI Roma: È ATTIVO IL PROGETTO SCHOOL RIDE Lazio GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA Regione Lazio: I BENEFICIARI ... Leggi su romadailynews (Di sabato 13 febbraio 2021)DEL 13 FEBBRAIOORE 19:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. CIRCONE AL MOMENTO REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE COME SULL’INTERO TERRITORIO. SEGNALIAMO LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI; PER CHI VIAGGIA SULLA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI; INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI. VOUCHER TAXI GRATUITI PER DOCENTI E PERSONALE ATA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI DI: È ATTIVO IL PROGETTO SCHOOL RIDEGESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA: I BENEFICIARI ...

VIABILITÀ DEL 13 FEBBRAIO 2021 ORE 18:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ...A SEGUITO DI UN ALTRO INCIDENTE QUESTA VOLTA ALL'ALTEZZA DELL'USCITA PER SETTECAMINI IN DIREZIONE ROMA. ...

Guasto sulla linea alta velocità, a Roma Termini treni in ritardo di oltre sei ore

Un sabato complicatissimo per la viabilità ferroviaria nel Lazio: si è verificato un guasto sulla linea alta velocità a Milano, ma ... Alla stazione Termini di Roma il traffico ferroviario è pertanto ...

