Trieste | poliziotti uccisi | perizia ' Meran soffre di disturbo post traumatico' 2

(Di sabato 13 febbraio 2021) (Adnkronos) - L'atteggiamento dell'imputato - "oscillante e ondivago, ma mai realmente collaborativo" - porta i periti a condividere le conclusioni delladei consulenti della procura, secondo i quali "le specificazioni diagnostiche oscillano, pur all'interno del grande contenitore della psicosi, fra una forma di schizofrenia paranoide (orientamento dei sanitari tedeschi curanti) di unpsicotico indotto da sostanze (parere peritale effettuato in Germania) di una forma di psicosi Nas (ovvero non altrimenti specificata, psichiatria di Borgo Trento), di un episodio psicotico (dimissioni da Borgo Roma), di una pregressa psicosi (osservazione psichiatrica condotta presso la casa circondariale di Verona)", il tutto acuito da una "psicosi da cannabis" visto il presunto uso abituale da parte di

TV7Benevento : Trieste: poliziotti uccisi, perizia 'Meran si sentiva perseguitato' (2)... - ConquerAnger : RT @SpazioAereo_FT: Trieste. A ricordo di un periodo buio della storia italiana ed a perenne memoria delle conseguenze della guerra, press… - Telequattro : TRIESTE | IN MEZZO ALLA STRADA UBRIACA E SENZA MASCHERINA, POI INSULTA I POLIZIOTTI: DENUNCIATA - SpazioAereo_FT : Trieste. A ricordo di un periodo buio della storia italiana ed a perenne memoria delle conseguenze della guerra, p… - BaticElisabetta : Festa clandestina al Boca Chica: due poliziotti presi a calci e pugni -

Ultime Notizie dalla rete : Trieste poliziotti

SardiniaPost

... le limitazioni nello svolgere le proprie attività a cui iitaliani della Questura di ... tenente colonello delle SS, e tradotto nel carcere di. Il 22 ottobre viene trasferito nel ...... le limitazioni nello svolgere le proprie attività a cui iitaliani della Questura di ... tenente colonello delle SS, e tradotto nel carcere di. Il 22 ottobre viene trasferito nel ...Rientra in questa categoria psicopatologia il disturbo di cui soffrirebbe Alejandro Stephan Meran, accusato dell'omicidio dei due poliziotti avvenuto negli uffici della questura di Trieste il 4 ...In quei pochissimi minuti del duplice omicidio "non ci sono stati elementi o fattori di alcun tipo che permettano di affermare che si era creata una discontinuità nel campo della coscienza del perizia ...