Terremoto di magnitudo 7.3 in Giappone. "Non escluso sia scossa di assestamento del 2011"

(Di sabato 13 febbraio 2021) Undi7.3 ha fatto tremare la costa orientale del, con epicentro al largo delle prefetture di Fukushima e Miyagi, causando una trentina di feriti e lasciando 950mila persone senza elettricità a causa di alcuni blackout. Lo riporta l’agenzia nipponica Kyodo sottolineando come diverse persone siano state portate in ospedale. Il sisma, registrato poco dopo le 23 locali, è stato avvertito anche a Tokyo, distante circa 220 chilometri dall’epicentro, e non ha generato un allarme tsunami. Il primo ministro Yoshihide Suga ha chiesto alle agenzie governative di procedere a una rapida verifica dei danni e di trasmettere le informazioni al pubblico in maniera tempestiva. Laarriva a meno di un mese dal decennale del terribiledi Fukushima dell?11 marzo del ...