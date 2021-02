Speranza | Lamorgese e i sovranisti fuori | quello che ha dovuto mandare giù Salvini con il governo Draghi

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 13 febbraio 2021) Matteonon ne esce benissimo. La lista dei ministri delpotrebbe rappresentare una grana che lo mette in difficoltà. Per due motivi. I ministri della Lega scelti da SuperMario fanno tutti parte della compagine moderata del Carroccio. E ora il “Capitano” si trova a dover votare la fiducia a un esecutivo in cui il ministro dell’Interno è la contestatissima (da lui) Luciana, per non parlare della riconferma di Robertoalla Salute. Che va in una direzione contraria a quella del “modello Bertolaso” che lui aveva proposto. Non a casogià ieri aveva criticato le due nomine spiegando che “o cambiano marcia o avranno bisogno di aiuto”, immaginando che nei due dicasteri qualche poltrona, ...