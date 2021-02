Selvaggia Lucarelli viaggi e ricordi dal passato (Di sabato 13 febbraio 2021) In occasione del Capodanno cinese Lorenzo Biagiarelli, fidanzato di Selvaggia Lucarelli, ha scritto sui suoi social un lungo post in cui ha espresso tutta la sua nostalgia per i viaggi e, in particolare, per l’ultimo fatto con la compagna in Cina! Oggi, 12 Febbraio, secondo il calendario cinese inizia il nuovo anno. Questo sarà l’anno del bue e anche in occidente in molti hanno festeggiato questo nuovo inizio, almeno Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 13 febbraio 2021) In occasione del Capodanno cinese Lorenzo Biagiarelli, fidanzato di, ha scritto sui suoi social un lungo post in cui ha espresso tutta la sua nostalgia per ie, in particolare, per l’ultimo fatto con la compagna in Cina! Oggi, 12 Febbraio, secondo il calendario cinese inizia il nuovo anno. Questo sarà l’anno del bue e anche in occidente in molti hanno festeggiato questo nuovo inizio, almeno Articolo completo: dal blog SoloDonna

stanzaselvaggia : Il Grande fratello e quei concorrenti che entrano nei reality per la stessa ragione per cui vengono espulsi. - Marisa25997645 : RT @AvantiRenzi: Ennesimo attacco sessista di una donna verso un’altra donna. Come al solito, la donna in questione è Selvaggia Lucarelli d… - salfasanop : RT @AvantiRenzi: Ennesimo attacco sessista di una donna verso un’altra donna. Come al solito, la donna in questione è Selvaggia Lucarelli d… - FrancescoLaverg : RT @AvantiRenzi: Ennesimo attacco sessista di una donna verso un’altra donna. Come al solito, la donna in questione è Selvaggia Lucarelli d… - Luciano21404794 : @GraziaGio1 @vitcastagna @claudiocerasa Quelle di fI e donne di altri partiti non contano un cazzo per voi femminis… -