Sampdoria, Damsgaard sicuro: "Chiesa mi ha colpito, tra Inter e Milan quanti talenti!" Mikkel Damsgaard la piacevole sorpresa della Sampdoria di Claudio Ranieri. Il fantasista danese con un passato importante al Nordsjaelland dove ha impreziosito le sue qualità, nel corso dell'intervista rilasciata a SportWeek, ha tessuto le lodi di un altro giovane talento quale Federico Chiesa. "Nella Juve Chiesa. È tecnico, potente e veloce. Oltre a lui anche Chiellini e Bonucci, sapevo che erano bravi a difendere e non mi aspettavo che sapessero anche giocare così bene il pallone tra i piedi. Nell'Inter mi ha impressionato Alexis Sanchez,

