Roma: 40enne sorpreso a fare la pipì in strada minaccia gli agenti e poi tenta di fuggire

Stava urinando, come se nulla fosse, su un cassone della nettezza urbana nonostante il continuo via vai di persone. E' successo ieri sera, intorno alle 19:45 in Piazza del Pigneto. Quando gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Porta Maggiore si sono avvicinati, l'uomo per tutta risposta ha iniziato a minacciarli. Sprovvisto di documenti, con non poca difficoltà, i poliziotti sono riusciti a farlo salire sull'auto di servizio.

minaccia gli agenti e tenta la fuga

Una volta al Commissariato, quando ha compreso che sarebbe stato accompagnato presso gli uffici competenti per la sua identificazione, ha iniziato a dare in escandescenza minacciando verbalmente gli operatori e tentando di fuggire quando i poliziotti hanno cercato di farlo salire ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma 40enne Roma, pattuglia interviene per una lite: trovato in possesso di un machete, arrestato

Ieri sera, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Monte Sacro hanno denunciato a piede libero un commerciante romano di 40 anni, già noto alle ... Perquisizione Il 40enne, a seguito ...

Agguato a Scampia, 40enne ucciso in un circolo ricreativo

morto in ospedale il 39enne Vincenzo De Luca, raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco a Scampia, quartiere della zona nord di Napoli. De Luca era stato trasportato all'ospedale Cardarelli. L'...

Agguato a Scampia, 40enne ucciso in un circolo ricreativo ROMA on line Roma, era agli arresti domiciliari e ricettava merce rubata

A Roma la guardia di finanza ha scoperto un vero bazar di oggetti di valore, brillanti, anelli, bracciali, orecchini e diamanti, alcuni dei quali "griffati", per un valore stimato di oltre 100mila eur ...

Lei lo lascia, lui la perseguita e le estorce del denaro: “Dammi 2mila euro o ti spezzo le gambe”

La donna ha denunciato l’ex alla polizia, che ha organizzato un incontro protetto per arrestarlo. Non appena i due si sono visti e lui ha preso il denaro, gli agenti lo hanno bloccato. Non accettava c ...

