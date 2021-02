Raven Leilani nel suo primo romanzo racconta quanto è complicato essere una ragazza oggi (Di sabato 13 febbraio 2021) Chiaroscuro di Raven Leilani, considerata l’erede di Zadie Smith, è arrivato anche in Italia con una fama a dir poco stellare Il romanzo d'esordio di Raven Leilani, che prima d’ora aveva pubblicato solo racconti, è arrivato anche in Italia con una fama a dir poco stellare. Inserito nientemeno che nella lista dei migliori libri dell’anno di Barack Obama, 'Chiaroscuro' è stato anche osannato dal New … Leggi su it.mashable (Di sabato 13 febbraio 2021) Chiaroscuro di, considerata l’erede di Zadie Smith, è arrivato anche in Italia con una fama a dir poco stellare Ild'esordio di, che prima d’ora aveva pubblicato solo racconti, è arrivato anche in Italia con una fama a dir poco stellare. Inserito nientemeno che nella lista dei migliori libri dell’anno di Barack Obama, 'Chiaroscuro' è stato anche osannato dal New …

Raven Leilani, Chiaroscuro (Feltrinelli) Trad. di Stella Sacchini e Ilaria Piperno "Io non ho bisogno di te", per Edie è soltanto un pensiero. Ha 20 anni, lavora in una casa editrice e condivide un ...

All'inizio di Chiaroscuro, il romanzo di Raven Leilani appena pubblicato da Feltrinelli, la protagonista esce per la prima volta con un tizio con cui sexta da un mese. Non sanno cosa dirsi. Finiscono ...

Con “Chiaroscuro”, appena uscito in Italia, la scrittrice è un caso letterario. Nata nel Bronx 30 anni fa, esplora i rapporti di potere in sesso, lavoro, relazioni tra persone di generazioni e origini ...

