Pordenone-Cittadella 0-1 | i granata tornano a vincere

(Di sabato 13 febbraio 2021) Nella 23esima giornata di Serie B il matchsi è concluso con il risultato di 0-1. Idopo 3 pareggi consecutivi e passano così al secondo posto della classifica a 4 punti dall’Empoli. Ilpassa al 9° posto con 32 posticome si è svolta la partita? Primo tempo La partita inizia subito con ritmi intensi per le due squadre: ilpressa mentre ilcerca il lancio lungo in profondità. Già al 3’ Beretta sfiora il gol di tacco e subito dopo ilrisponde con Ciurria che tenta il gol di testa ma Maniero è attento. Che avvio di partita! Benedetti al 6’ lancia la palla sulla traversa e finalmente al ...

In contemporanea, il Cittadella proverà ad agganciare Monza e Chievo nella trasferta di Lignano Sabbiadoro contro il Pordenone, a - 4 in classifica e in cerca di punti playoff. Serie B, il Cittadella batte 1-0 il Pordenone con gol di Beretta e sale al secondo posto in classifica con 39 punti, a pari col Monza ...