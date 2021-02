Nuovo Esecutivo Draghi | Upi | Pronti a Collaborare

fattoquotidiano : ?? Newsletter straordinaria per dar conto del nuovo esecutivo #Draghi: il governo dei migliori, ha recuperato i pegg… - Giorgiolaporta : Non è il massimo delle aspettative un #GovernoDraghi che conferma #DiMaio, #Speranza e #Lamorgese, ma all'idea che… - SenatoStampa : Sciolta la riserva e accettato l'incarico di formare il nuovo #Governo, il Presidente del Consiglio incaricato, pro… - occhio_notizie : ?? Il nuovo governo di #MarioDraghi ha prestato giuramento. Alle 12 di oggi, sabato 13 febbraio, il nuovo esecutivo… - ZenatiDavide : Governo Draghi, Di Battista: “Immorale nominare ministri i berlusconiani delle leggi ad personam”: Il post dell'ex… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Esecutivo

Così sono stati immortalati i 23 ministri delgoverno Draghi nella foto di rito scattata al ... Nel precedentea 'sparigliare' era stata la ministra dell'Agricoltura, Teresa Bellanova ...Nella sala della Pendola, in Quirinale, ci sono "solamente" il presidente del Consiglio Mario Draghi e i 23 ministri che formano il. Niente collaboratori, assistenti e giornalisti. Al ...Con lui anche la squadra del nuovo esecutivo, composta da 23 tra tecnici e politici che, sfilando uno per volta, ha compiuto il rito siglando anche il verbale. Il via libera al nuovo Esecutivo era ...Roma, 13 feb. (askanews) - E' il primo giuramento di un nuovo governo in era Covid. Nella sala della Pendola, in Quirinale, ci sono 'solamente' ...