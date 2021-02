Nella stagione della caccia si spara al bifolco di destra - (Di sabato 13 febbraio 2021) Alessandro Gnocchi Dodici elettori trumpiani si svegliano in un bosco. Ora sono le prede delle élite politicamente corrette Dodici persone si svegliano in una radura nel mezzo di una foresta. Scoprono di essere state drogate, rapite e trasportate in quel luogo irriconoscibile. Quasi subito trovano un baule pieno di armi da fuoco e da taglio. Non appena hanno prelevato l'ultima pistola, qualcuno apre il fuoco su di loro. Il gioco è subito chiaro. Le dodici persone sono le prede di una battuta di caccia. Perché l'esito non sia troppo scontato, i cacciatori hanno concesso la possibilità di difendersi e mettersi in salvo. In realtà è una carneficina. Gli assalitori, a differenza degli assaliti, sono addestrati e conoscono il terreno. Esistono decine di film con questa sceneggiatura ma nessuno è come The Hunt, con Hillary ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 13 febbraio 2021) Alessandro Gnocchi Dodici elettori trumpiani si svegliano in un bosco. Ora sono le prede delle élite politicamente corrette Dodici persone si svegliano in una radura nel mezzo di una foresta. Scoprono di essere state drogate, rapite e trasportate in quel luogo irriconoscibile. Quasi subito trovano un baule pieno di armi da fuoco e da taglio. Non appena hanno prelevato l'ultima pistola, qualcuno apre il fuoco su di loro. Il gioco è subito chiaro. Le dodici persone sono le prede di una battuta di. Perché l'esito non sia troppo scontato, itori hanno concesso la possibilità di difendersi e mettersi in salvo. In realtà è una carneficina. Gli assalitori, a differenza degli assaliti, sono adti e conoscono il terreno. Esistono decine di film con questa sceneggiatura ma nessuno è come The Hunt, con Hillary ...

sofiiiidipietro : @albicoccacher @unaperson4acaso Anne with an E o in italiano chiamatemi Anna, la scrittrice ha prodotto 8 libri. Ne… - peppe844 : RT @pondgitsune: Buonasera, sto un attimo realizzando che nella quinta stagione di Peaky Blinders Thomas Shelby tossisce molto spesso, cosa… - Darkness_andme : I tempi bui non guardano che giorno è o che stagione... sono loro stessi una stagione nella vita di una persona..????… - ritornoalfutur2 : Nemmeno nella peggiore stagione lottizzatrice della Prima Repubblica si sarebbe arrivati ai comportamenti del… - Alpha153783522 : RT @UnipolSai_CRP: UNIPOLSAI AL FIANCO DEL #DucatiTeam2021 NELLA STAGIONE MOTOGP 2021 Felici di essere per il 5 anno al fianco di @ducatico… -