Manuela Arcuri svela un inedito retroscena del suo passato: “Mi disse se volevo diventare la sua…” (Di sabato 13 febbraio 2021) Manuela Arcuri è sicuramente tra le attrici più amate nel panorama televisivo italiano. Tantissimi i volti noti del mondo dello spettacolo con cui ha collaborato negli anni. E proprio in una recente intervista, l’attrice originaria di Latina ha voluto ripercorrere tutta la sua carriera. Ma non è mancato neanche un accenno alla sua vita privata. … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 13 febbraio 2021)è sicuramente tra le attrici più amate nel panorama televisivo italiano. Tantissimi i volti noti del mondo dello spettacolo con cui ha collaborato negli anni. E proprio in una recente intervista, l’attrice originaria di Latina ha voluto ripercorrere tutta la sua carriera. Ma non è mancato neanche un accenno alla sua vita privata. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

infoitcultura : Manuela Arcuri: la storia con lo sceicco e la verità su Berlusconi - TraveLearner : @MariaGi80390285 Vero. È una vita che Manuela Arcuri non si vede in giro. - infoitcultura : Manuela Arcuri dopo anni: 'Un ménage à trois con Berlusconi? Mai detto. Io un paio di volte a cena con un'amica' - infoitcultura : Manuela Arcuri: “Ménage à trois con Berlusconi per far lavorare mio fratello? Mai detto” - infoitcultura : Manuela Arcuri: “Menage a trois con Berlusconi? Falso. Mai detto” -