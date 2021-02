M5s sul piede di guerra: “Nuova consultazione su Rousseau o voteremo no a Draghi” (Di sabato 13 febbraio 2021) I dissidenti M5s chiedono un nuovo voto su Rousseau. Mentre il nuovo esecutivo presta il giuramento, non si fermano le polemiche del M5s. Secondo i “ribelli” del Movimento, le premesse presenti nella consultazione sulla piattaforma Rousseau non sono state rispettate, pertanto la volontà degli iscritti non è rispettata. Di Battista, uscito dal Movimento, commenta la presenza dei tre ministri Forza Italia nel governo Draghi: “Immorale”. >> Governo Draghi, la lista dei ministri del nuovo esecutivo M5s voto Rousseau: “Nuova consultazione” I dissidenti del M5s reclamano un nuovo voto su Rousseau. “Questa mattina ho inviato, insieme ad alcuni colleghi, una mail al Capo Politico, al Comitato di garanzia e al Garante per segnalare che ... Leggi su urbanpost (Di sabato 13 febbraio 2021) I dissidenti M5s chiedono un nuovo voto su. Mentre il nuovo esecutivo presta il giuramento, non si fermano le polemiche del M5s. Secondo i “ribelli” del Movimento, le premesse presenti nellasulla piattaformanon sono state rispettate, pertanto la volontà degli iscritti non è rispettata. Di Battista, uscito dal Movimento, commenta la presenza dei tre ministri Forza Italia nel governo: “Immorale”. >> Governo, la lista dei ministri del nuovo esecutivo M5s voto: “” I dissidenti del M5s reclamano un nuovo voto su. “Questa mattina ho inviato, insieme ad alcuni colleghi, una mail al Capo Politico, al Comitato di garanzia e al Garante per segnalare che ...

