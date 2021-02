LIVE Prada Cup in DIRETTA: seconda regata serratissima, Luna Rossa avanti di 11? (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.20 VOLA Luna Rossa! 340 metri di vantaggio! 5.20 Fondamentale ora questo primo lato di poppa. 280 metri di vantaggio per Luna Rossa. 5.18 Termina il primo lato di bolina. 11? di vantaggio per Luna Rossa. 5.18 Luna Rossa stramba e si dirige verso la boa. All’incrocio è davanti. Ma è una regata serrata! 5.18 100 metri di vantaggio ora per Luna Rossa! 5.17 Incrocio tiratissimo, è davanti Luna Rossa di un soffio. Grandissimo equilibrio in questa fase. regata completamente diversa dalla precedente. 5.15 La prima a virare verso destra è ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.20 VOLA! 340 metri di vantaggio! 5.20 Fondamentale ora questo primo lato di poppa. 280 metri di vantaggio per. 5.18 Termina il primo lato di bolina. 11? di vantaggio per. 5.18stramba e si dirige verso la boa. All’incrocio è d. Ma è unaserrata! 5.18 100 metri di vantaggio ora per! 5.17 Incrocio tiratissimo, è ddi un soffio. Grandissimo equilibrio in questa fase.completamente diversa dalla precedente. 5.15 La prima a virare verso destra è ...

