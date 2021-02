L’Italia di rugby è stata battuta 41-18 dall’Inghilterra nella seconda giornata del Sei Nazioni (Di sabato 13 febbraio 2021) La Nazionale maschile di rugby ha perso 41-18 contro l’Inghilterra nella seconda giornata del torneo Sei Nazioni. Allo stadio Twickenham di Londra L’Italia è andata in vantaggio dopo tre minuti con una meta di Monty Ioane, alla quale l’Inghilterra ha Leggi su ilpost (Di sabato 13 febbraio 2021) La Nazionale maschile diha perso 41-18 contro l’Inghilterradel torneo Sei. Allo stadio Twickenham di Londraè andata in vantaggio dopo tre minuti con una meta di Monty Ioane, alla quale l’Inghilterra ha

paferro : ++ Rugby: 6 Nazioni; altro ko Italia, 41-18 con l'Inghilterra ++ (Ormai non siamo utile nemmeno come sparring partner) - grazianorossi : RT @Ghigliottina: #Rugby??, Italia ko a Twickenham nel secondo turno del @SeiNazioniRugby: l'Inghilterra vince 41-18. Per gli Azzurri due me… - apnews2020 : Non cambia il punteggio negli ultimi 10 minuti, con l'#Italia mai doma che ha tentato fino all'ultimo di andare a m… - Ghigliottina : #Rugby??, Italia ko a Twickenham nel secondo turno del @SeiNazioniRugby: l'Inghilterra vince 41-18. Per gli Azzurri… - ilPostSport : RT @ilpost: L’Italia di rugby è stata battuta 41-18 dall’Inghilterra nella seconda giornata del Sei Nazioni -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia rugby Sei Nazioni, Italia nel mirino: «Non è competitiva da anni, mettiamo retrocessioni e promozioni» Corriere della Sera