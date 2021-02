“Le fa comodo essere amica di Dayane!”, Tommaso Zorzi “punge” Giulia Salemi – VIDEO (Di sabato 13 febbraio 2021) L’accesa lite di ieri sera fra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi sembra ormai aver irrimediabilmente allontanato i due coinquilini del Grande Fratello Vip. L’italo persiana, ancora pensierosa, ne ha nuovamente parlato con Dayane Mello. Tommaso Zorzi attacca Giulia Salemi: “Le fa comodo essere amica di Dayane” La modella brasiliana infatti, d’accordo con Giulia, ha sottolineato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 13 febbraio 2021) L’accesa lite di ieri sera frasembra ormai aver irrimediabilmente allontanato i due coinquilini del Grande Fratello Vip. L’italo persiana, ancora pensierosa, ne ha nuovamente parlato con Dayane Mello.attacca: “Le fadi Dayane” La modella brasiliana infatti, d’accordo con, ha sottolineato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

who_is_lucrezia : @giadetpwk ma come amoooo, ricorda che deve essere comodo ma comunque ?stiloso? - blogtivvu : “Le fa comodo essere amica di Dayane!”, Tommaso Zorzi “punge” Giulia Salemi – VIDEO #GFVip #TZVip #Prelemi - intornoAlTempo : RT @AriannaAmbrosi0: #FolliaÈ sprecare la vita amando chi non ci ama rinunciando a tentare di essere felici adattarsi a situazioni di comod… - Photogr77781909 : RT @AriannaAmbrosi0: #FolliaÈ sprecare la vita amando chi non ci ama rinunciando a tentare di essere felici adattarsi a situazioni di comod… - Annamar28395173 : Ma croccantino non ha altri argomenti che la lite Tommaso-Giulia. Anche meno Zelletta. Parla d’altro se riesci altr… -