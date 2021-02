Ladri in casa di Ancelotti: la figlia Katia li mette in fuga (Di sabato 13 febbraio 2021) Momenti di paura nell’abitazione inglese di Carlo Ancelotti: dei Ladri si sono introdotti in casa e hanno rubato una cassaforte Momenti di paura nell’abitazione di Carlo Ancelotti. Alcuni Ladri, come riporta Il Corriere dello Sport, si sono introdotti nella sua casa di Crosby e hanno sottratto una cassaforte prima di scappare. L’allarme dell’abitazione è scattato alle 18.35 della giornata di ieri e la figlia di Ancelotti, Katia, ha messo in fuga i Ladri mentre erano in azione nella casa dell’allenatore dell’Everton. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Momenti di paura nell’abitazione inglese di Carlo: deisi sono introdotti ine hanno rubato una cassaforte Momenti di paura nell’abitazione di Carlo. Alcuni, come riporta Il Corriere dello Sport, si sono introdotti nella suadi Crosby e hanno sottratto una cassaforte prima di scappare. L’allarme dell’abitazione è scattato alle 18.35 della giornata di ieri e ladi, ha messo inmentre erano in azione nelladell’allenatore dell’Everton. Leggi su Calcionews24.com

