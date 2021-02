J - Ax/ 'Ero schiavo della droga, cocaina merd* assoluta: l'ho scampata per un pelo...' (Di sabato 13 febbraio 2021) E drogarsi è come chiedere un po' di pace alla morte' , aveva detto nell'intervista al quotidiano. A soli 29 anni J - Ax sentiva di aver vissuto già mille vite: 'Mi sentivo vecchio. E mi devastavo' , ... Leggi su ilsussidiario (Di sabato 13 febbraio 2021) Ersi è come chiedere un po' di pace alla morte' , aveva detto nell'intervista al quotidiano. A soli 29 anni J - Ax sentiva di aver vissuto già mille vite: 'Mi sentivo vecchio. E mi devastavo' , ...

rhapsodydani97 : RT @sarabrgrx: oggi uno in galleria stava parlando col capo e gli ha chiesto se fossi io l'artista in mostra (visto che ero lì di lato che… - LauAda98 : RT @sarabrgrx: oggi uno in galleria stava parlando col capo e gli ha chiesto se fossi io l'artista in mostra (visto che ero lì di lato che… - sarabrgrx : oggi uno in galleria stava parlando col capo e gli ha chiesto se fossi io l'artista in mostra (visto che ero lì di… - schiavo_enzo : RT @NoEvilHero: Quando ero piccolo, come ogni bravo bambino, volevo la pace nel mondo. Ora che sono cresciuto non vedo l'ora che arrivi una… -