Incredibile Milan: va al tappeto contro lo Spezia 2-0. Che assist all’Inter! (Di sabato 13 febbraio 2021) Colpo di scena allo stadio Picco: il Milan non sfrutta il regalo fatto dal Napoli, che aveva battuto la Juventus, e crolla contro lo Spezia. I rossoneri escono sconfitti per 2-0, con le reti che portano la firma di Maggiore e Bastoni. Un risultato clamoroso che tiene nuovamente in corsa la Vecchia Signora, rimette in carreggiata gli azzurri e soprattutto rischia di diventare un assist importantissimo per l'Inter, impegnata domani contro la Lazio. Se i nerazzurri dovessero vincere, andrebbero in testa alla classifica.IL MATCHA sorpresa non è il Milan ad azzannare il match, ma lo Spezia. I bianconeri spingono subito sull'acceleratore e pungono pericolosamente con Gyasi e Agudelo. Le loro conclusioni non spaventano Donnarumma, chiamato al miracolo su Saponara. Estevez si ... Leggi su itasportpress (Di sabato 13 febbraio 2021) Colpo di scena allo stadio Picco: ilnon sfrutta il regalo fatto dal Napoli, che aveva battuto la Juventus, e crollalo. I rossoneri escono sconfitti per 2-0, con le reti che portano la firma di Maggiore e Bastoni. Un risultato clamoroso che tiene nuovamente in corsa la Vecchia Signora, rimette in carreggiata gli azzurri e soprattutto rischia di diventare unimportantissimo per l'Inter, impegnata domanila Lazio. Se i nerazzurri dovessero vincere, andrebbero in testa alla classifica.IL MATCHA sorpresa non è ilad azzannare il match, ma lo. I bianconeri spingono subito sull'acceleratore e pungono pericolosamente con Gyasi e Agudelo. Le loro conclusioni non spaventano Donnarumma, chiamato al miracolo su Saponara. Estevez si ...

AntoVitiello : Battuta d'arresto pesante per il #Milan, mai in partita contro lo #Spezia, che ha giocato una gara incredibile. Ser… - Eurosport_IT : INCREDIBILE AL PICCO: LO SPEZIA BATTE IL MILAN ?? Partita da applausi per gli uomini di Italiano contro la capolist… - AMinghetti : RT @AntoVitiello: Battuta d'arresto pesante per il #Milan, mai in partita contro lo #Spezia, che ha giocato una gara incredibile. Serata da… - romanismo85 : L’Inter, che domani stecca facile, ha comunque la possibilità di preparare il derby con il Milan senza la coppa di… - gemin_steven98 : RT @Eurosport_IT: INCREDIBILE AL PICCO: LO SPEZIA BATTE IL MILAN ?? Partita da applausi per gli uomini di Italiano contro la capolista! I r… -