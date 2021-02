Impresa Napoli: rigore di Insigne, Gattuso batte Pirlo (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Napoli vince 1-0 il big match contro la Juventus e con un colpo di orgoglio riapre la lotta Champions, mettendo un nuovo punto di inizio alla sua stagione. Partita equilibrata con un primo tempo a tinte prevalentemente azzurre, e una ripresa dove a farla da padrona è stata la Juventus. Gli uomini di Gattuso sono stati però bravi questa volta a non lasciare spazi mostrando una notevole solidità difensiva, a differenza delle ultime prestazioni. Bianconeri che invece nonostante le occasioni non hanno trovato il giusto cinismo per pareggiare i conti. Vicino al pareggio Morata all’86’ ma un miracolo di Meret salva il risultato. Partita equilibrata quindi, dove a fare la differenza è stato un rigore siglato da Lorenzo Insigne, la solidità difensiva napoletana e il poco cinismo sotto porta dei ragazzi di ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 13 febbraio 2021) Ilvince 1-0 il big match contro la Juventus e con un colpo di orgoglio riapre la lotta Champions, mettendo un nuovo punto di inizio alla sua stagione. Partita equilibrata con un primo tempo a tinte prevalentemente azzurre, e una ripresa dove a farla da padrona è stata la Juventus. Gli uomini disono stati però bravi questa volta a non lasciare spazi mostrando una notevole solidità difensiva, a differenza delle ultime prestazioni. Bianconeri che invece nonostante le occasioni non hanno trovato il giusto cinismo per pareggiare i conti. Vicino al pareggio Morata all’86’ ma un miracolo di Meret salva il risultato. Partita equilibrata quindi, dove a fare la differenza è stato unsiglato da Lorenzo, la solidità difensiva napoletana e il poco cinismo sotto porta dei ragazzi di ...

