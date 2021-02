Giappone, terremoto di magnitudo 7.1 nell’area di Fukushima: nessun allarme tsunami (Di sabato 13 febbraio 2021) Un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito l’area di Fukushima, in Giappone. La scossa è stata rilevata nell’area nord-orientale del Paese alle 23:08 locali, le 15:08 in Italia, con epicentro a 60 chilometri di profondità nelle prefettura della città già stravolta dal disastro nucleare del 2011. A rendere noto l’episodio sismico è stata la Japan meteorological agency (Jma) che non ha però lanciato un allarme tsunami, causa dell’incidente nucleare del 2011. La scossa, che si è protratta per oltre un minuto, è stata ampiamente avvertita nella capitale Tokyo. Al momento, secondo la tv pubblica Nhk, non risultano notizie di danni a persone o cose. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Undi7.1 ha colpito l’area di, in. La scossa è stata rilevatanord-orientale del Paese alle 23:08 locali, le 15:08 in Italia, con epicentro a 60 chilometri di profondità nelle prefettura della città già stravolta dal disastro nucleare del 2011. A rendere noto l’episodio sismico è stata la Japan meteorological agency (Jma) che non ha però lanciato un, causa dell’incidente nucleare del 2011. La scossa, che si è protratta per oltre un minuto, è stata ampiamente avvertita nella capitale Tokyo. Al momento, secondo la tv pubblica Nhk, non risultano notizie di danni a persone o cose. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

MediasetTgcom24 : Giappone, terremoto di magnitudo 7.1: sentito anche a Tokyo #giappone - SkyTG24 : Terremoto in Giappone: scossa di magnitudo 7.1 - rtl1025 : ?? Un forte #terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato nel #Giappone nord orientale alle 23.08 locali (15.08 in… - MysteryFaith424 : Terremoto magnitudo 7.1 in Giappone. Anche il 2021 non vuole farsi mancare nulla. - Frrste_ : RT @DanieleDann1: ?? #Giappone: Il video mostra il sismografo in diretta mentre registra il #terremoto di magnitudo 7 vicino #Fukushima. Nel… -