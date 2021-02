Gf vip 5, Walter Zenga incontra i figli Andrea e Nicol e fa una proposta: il pubblico si divide (Di sabato 13 febbraio 2021) E’ arrivato l’atteso incontro tra Walter Zenga e i figli Nicolò e Andrea durante la 39esima puntata del Gf vip 5. Nicolò ha destinato una sorpresa al fratello Andrea presentandosi nel giardino della Casa e, sotto la pioggia battente, i due hanno poi incontrato virtualmente il padre, in collegamento da Dubai. Per l’occasione l’allenatore ha invitato i figli avuti con Roberta Termali ad avvicinarsi a lui, nonostante la sua assenza nelle loro vite dovuta specialmente ai viaggi che lo hanno tenuto lontano da casa per lavoro. In particolare ha proposto ai due giovani un incontro nella sua casa a Dubai. Di tutta risposta, i due figli non si sono palesati del tutto lieti della proposta ricevuta, seppur ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 13 febbraio 2021) E’ arrivato l’atteso incontro trae iò edurante la 39esima puntata del Gf vip 5.ò ha destinato una sorpresa al fratellopresentandosi nel giardino della Casa e, sotto la pioggia battente, i due hanno poito virtualmente il padre, in collegamento da Dubai. Per l’occasione l’allenatore ha invitato iavuti con Roberta Termali ad avvicinarsi a lui, nonostante la sua assenza nelle loro vite dovuta specialmente ai viaggi che lo hanno tenuto lontano da casa per lavoro. In particolare ha proposto ai due giovani un incontro nella sua casa a Dubai. Di tutta risposta, i duenon si sono palesati del tutto lieti dellaricevuta, seppur ...

