Gattuso: "Non mi dá fastidio che dicono che non so allenare, ma quando scendono sul personale" (Di sabato 13 febbraio 2021) Gattuso in conferenza stampa dopo la sfida contro la Juve "Poteva finire anche in maniera diversa, la Juve ha creato le sue palle gol. Sicuramente non ci è mancato il coraggio, non abbiamo avuto paura. Anche nelle scelte iniziali, abbiamo fatto una grande gara. Nel primo tempo qualcosa abbiamo fatto, nella ripresa il pallino lo hanno avuto sempre loro. Grazie all'impegno dei miei giocatori, ho visto grande spirito. Ora ce la godiamo, speriamo di recuperare quelli fuori perchè giocando ogni tre giorni ne abbiamo veramente bisogno. È la tua risposta a chi diceva che non potevi allenare il Napoli? "Qualcuno pensa che ho cominciato l'anno scorso a fare l'allenatore, non è così. Non mi infastidisce che si dica che sono scarso o che sbaglio qualcosa, ma non si deve entrare nel personale. Anche giornali importanti lo hanno fatto, se è ...

