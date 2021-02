Gattuso batte la Juventus ed ignora le critiche: “Sti ca**i” (Di sabato 13 febbraio 2021) Gennaro Gattuso batte Andrea Pirlo e si aggiudica i tre punti. Napoli-Juventus la decide Lorenzo Insigne su calcio di rigore. Il Napoli di Gennaro Gattuso batte la Juventus di Andrea Pirlo ed accorcia le distanze in classifica proprio sui bianconeri, distanti ora soli due punti. Gara decisa da Lorenzo Insigne direttamente su calcio di rigore. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 13 febbraio 2021) GennaroAndrea Pirlo e si aggiudica i tre punti. Napoli-la decide Lorenzo Insigne su calcio di rigore. Il Napoli di Gennaroladi Andrea Pirlo ed accorcia le distanze in classifica proprio sui bianconeri, distanti ora soli due punti. Gara decisa da Lorenzo Insigne direttamente su calcio di rigore. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

realvarriale : Vittoria sofferta ma fondamentale per @sscnapoli che, pur con tante assenze, batte @juventusfc.La decide… - CheccoRaiola : RT @realvarriale: Vittoria sofferta ma fondamentale per @sscnapoli che, pur con tante assenze, batte @juventusfc.La decide @Lor_Insigne che… - Paolo1926_ : RT @realvarriale: Vittoria sofferta ma fondamentale per @sscnapoli che, pur con tante assenze, batte @juventusfc.La decide @Lor_Insigne che… - serieAnews_com : ??#Gattuso batte #Pirlo ed ignora le critiche - kornon79 : #gattuso cuore rossonero batte #pirlo il flemmatico juventino #NapoliJuve -