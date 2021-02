«friend zone», 10 film che dovresti vedere per capirla e imparare a evitarla (Di sabato 13 febbraio 2021) Nella storia del cinema i film sulla friend zone sono tanti e diversi. Se poi iniziamo ad analizzare attentamente commedie romantiche e melodrammi, abbondano i protagonisti a cui è stata applicata la tipica frase «non sei tu, sono io». Siamo anche convinti che, almeno una volta nella vita, tutti veniamo messi in friend zone. Anche, tu, dai, non negarlo! La cosa importante in tutto questo è imparare dall'esperienza, piangere quello che devi piangere, alzare la testa e andare avanti. Ma se sei uno di quelli che non dimentica l'ex o, peggio ancora, se sei finito in friend zone più e più volte, devi chiederti se non stai facendo qualcosa di sbagliato. Per aiutarti a decifrare la situazione, qui ti presentiamo i 10 migliori film sulla ... Leggi su gqitalia (Di sabato 13 febbraio 2021) Nella storia del cinema isullasono tanti e diversi. Se poi iniziamo ad analizzare attentamente commedie romantiche e melodrammi, abbondano i protagonisti a cui è stata applicata la tipica frase «non sei tu, sono io». Siamo anche convinti che, almeno una volta nella vita, tutti veniamo messi in. Anche, tu, dai, non negarlo! La cosa importante in tutto questo èdall'esperienza, piangere quello che devi piangere, alzare la testa e andare avanti. Ma se sei uno di quelli che non dimentica l'ex o, peggio ancora, se sei finito inpiù e più volte, devi chiederti se non stai facendo qualcosa di sbagliato. Per aiutarti a decifrare la situazione, qui ti presentiamo i 10 migliorisulla ...

nomonomoneo : mi state dicendo che dopo due anni di friend zone chris si fidanza con noi domenica fatemi godere l’ultimo giorno da bestie - GODSEULGY : @yoursaikogurl eh nonton friend zone dimana deh? - seriesaddickted : @elv5ra ancora non lo so, perché il figo è un figo, ma è anche dolce, ma la lascia nella friend zone, mentre l'altr… - 13babyswift : o microbiano colocou a Juliette na friend zone triste - FixonMagazine : Primo album per Daniele Lanave “Friend Zone”: “Friend Zone” (On the set/Believe digital) nove brani che nonostante… -