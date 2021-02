“Franco all’Economia? Gravissimo È un uomo delle banche | lontano dai cittadini”

Leggi su ilparagone

(Di sabato 13 febbraio 2021) Osannato da quasi tutti gli esponenti politici come unica chance di salvezza per il Paese, il governo Draghi si è di colpo trovato a fare i conti con il malumore degli italiani. Quelli che, nonostante gli osanna di certi media, hanno perfettamente capito cosa li aspetterà da qui in avanti, con un esecutivo totalmente asservito alle esigenze del mondoe dell’Ue. E increduli di fronte a una squadra che ha visto la conferma di ministri del calibro di Luciana Lamorgese, Luigi Di Maio e Roberto Speranza ai quali si sono aggiunti, per la serie “al peggio non c’è mai fine”, i vari Brunetta, Carfagna, Gelmini. Non c’è da stupirsi, di fronte a nomi così altisonanti, se i primi sondaggi abbiamo rivelato come soltanto il 4,1% deidello Stivale si dice contento di questa maggioranza allargata a tutti, dalla Lega al Pd ...