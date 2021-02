Final Fantasy 7 Remake | il concerto si conclude senza alcun annuncio

(Di sabato 13 febbraio 2021) Qualche giorno fa, Motomu Toriyama, il co-director di, invitò tutti i fan del JRPG a seguire ilspeciale che sarebbe stato trasmesso in streaming nel weekend, per riceveree notizie sul futuro del titolo. Sfortunatamente, le parole di Toriyama vennero mal tradotte dai giornalisti: in verità, non ci sarebbe statolegato al gioco o alla tanto attesa Parte 2. Nonostante questo, molti hanno seguito l'evento sperando che si trattasse solo di un depistaggio e che avrebbero udito qualcosa di interessante, come l'arrivo della versione PC, oppure del porting next-gen. Il risultato? Niente da fare, aveva ragione Toriyama. Il, andato in onda oggi 13 febbraio, si è recentemente concluso e non abbiamo ...

Ultime Notizie dalla rete : Final Fantasy

Qualche giorno fa, Motomu Toriyama , il co - director di7 Remake , invitò tutti i fan del JRPG a seguire il concerto speciale che sarebbe stato trasmesso in streaming nel weekend, per ricevere alcune notizie sul futuro del titolo. ...ATTENZIONE: SPOILER Questo articolo contiene importanti spoiler sulle trame di Red Dead Redemption , Halo: Reach, BioShock, Gears of War, The Last of Us eVII , e spoiler minori su Mass Effect 2 . Si sconsiglia di proseguire con la lettura qualora non abbiate ancora portato a termine i titoli in questione o desideriate farlo in futuro. Più ...I fan di Final Fantasy 7 Remake hanno seguito il concerto speciale nella speranza di ricevere qualche notizia sul sequel o sulle versioni next-gen, ma la conclusione è stata deludente.Durante la settimana che sta ormai volgendo al termine, internet è impazzito a causa di una dichiarazione da parte di Square Enix che prometteva annunci in arrivo relativi a Final Fantasy VII Remake.