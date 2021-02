Covid: letalità della seconda ondata è più bassa (Di sabato 13 febbraio 2021) Emergenza Covid, l’Istituto Superiore di Sanità: tasso di letalità a ottobre del 2,4% contro il 6,6% della prima ondata ma il dato è controverso La letalità di Covid-19 in Italia nella seconda fase dell’epidemia è del 2,4% a ottobre e dell’1,5% nei mesi estivi, più bassa rispetto al 6,6% della prima fase durante la quale… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 13 febbraio 2021) Emergenza, l’Istituto Superiore di Sanità: tasso dia ottobre del 2,4% contro il 6,6%primama il dato è controverso Ladi-19 in Italia nellafase dell’epidemia è del 2,4% a ottobre e dell’1,5% nei mesi estivi, piùrispetto al 6,6%prima fase durante la quale… L'articolo Corriere Nazionale.

ascochita : RT @federicofubini: Prendi la letalità #Covid (morti per casi ufficiali) confrontala con la spesa sanitaria per abitante all'ingresso nella… - iReDiViVo_ : RT @federicofubini: E qui i grafici fatti da me (miei eventuali errori) su morti #Covid in proporzione ai contagi e spesa sanitaria (sx) e… - stemurari : RT @federicofubini: Cosa rende l'Italia il secondo grande paese al mondo per morti #Covid in proporzione agli abitanti? Cosa rende la letal… - Sciandi : RT @federicofubini: Cosa rende l'Italia il secondo grande paese al mondo per morti #Covid in proporzione agli abitanti? Cosa rende la letal… - MGheparda : RT @agoleso: «l’Italia ha una popolazione fra le più anziane e ciò può aver accentuato la letalità di Covid. Ma anche quando si ricontrolla… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid letalità Come raggiungere il centro vaccini? Ecco i numeri da chiamare per chi non può spostarsi da solo

... in questa fase, alla somministrazione del vaccino anti - Covid. Si tratta di un servizio ragionato ...verso il completamento della campagna di vaccinazione della generazione più colpita dalla letalità ...

RSA e anziani: un nuovo modello di cura senza cedere all'impressionismo (12/02/2021)

... non abbiamo un chiaro orizzonte di riferimento: e questo lo sapevamo anche prima del Covid. Però ... le RSA hanno anche rappresentato un fattore di protezione: ad esempio, i tassi di letalità e gli ...

Tasso di letalità da covid nella seconda ondata: in Lombardia è il più alto d'Italia, 5,7% MilanoToday.it ... in questa fase, alla somministrazione del vaccino anti -. Si tratta di un servizio ragionato ...verso il completamento della campagna di vaccinazione della generazione più colpita dalla...... non abbiamo un chiaro orizzonte di riferimento: e questo lo sapevamo anche prima del. Però ... le RSA hanno anche rappresentato un fattore di protezione: ad esempio, i tassi die gli ...