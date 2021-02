Coppia scomparsa a Bolzano, "la moglie è stata strangolata" (Di sabato 13 febbraio 2021) Mentre Peter Neumair risulta ancora disperso, nuove indiscrezioni sulla morte della moglie Laura Perselli, scomparsa assieme a lui il 4 gennaio scorso, arrivano dall'autopsia: la donna sarebbe stata ... Leggi su quotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Mentre Peter Neumair risulta ancora disperso, nuove indiscrezioni sulla morte dellaLaura Perselli,assieme a lui il 4 gennaio scorso, arrivano dall'autopsia: la donna sarebbe...

statodelsud : Coppia scomparsa: Laura Perselli morta per strangolamento - Pino__Merola : Coppia scomparsa: Laura Perselli morta per strangolamento - AnsaTrentinoAA : Coppia scomparsa: Laura Perselli morta per strangolamento. Indiscrezioni autopsia sul corpo trovato nell'Adige |… - fisco24_info : Coppia scomparsa, 'la donna è stata strangolata': Indiscrezioni autopsia sul corpo trovato nell'Adige - condorbox : Coppia scomparsa: Laura Perselli morta per strangolamento #news -