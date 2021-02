C’è stato un tempo in cui Meret era secondo portiere (Di domenica 14 febbraio 2021) C’è stato un tempo in cui Meret – un giovane professionista adamantino, pronto, nemico degli alibi – era secondo portiere. C’è stato un tempo in cui persino i campioni del mondo rimettevano in gioco dal fondo con un lancio lungo senza dover attendere dodici cartelle di una rivista specializzata che difendesse con un’analisi tecnico filosofica la base logico razionale del gesto. C’è stato un tempo in cui giocare con la Juventus era un enorme e forse inutilmente grande sentimento prima di diventare un incontro fortuito sulla panchina tra due ex compagni di ragioneria che si ritrovano a discutere di Quota 100 e degli anni di contributi accantonati. C’è stato un tempo in cui mi pare che Politano venisse ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 14 febbraio 2021) C’èunin cui– un giovane professionista adamantino, pronto, nemico degli alibi – era. C’èunin cui persino i campioni del mondo rimettevano in gioco dal fondo con un lancio lungo senza dover attendere dodici cartelle di una rivista specializzata che difendesse con un’analisi tecnico filosofica la base logico razionale del gesto. C’èunin cui giocare con la Juventus era un enorme e forse inutilmente grande sentimento prima di diventare un incontro fortuito sulla panchina tra due ex compagni di ragioneria che si ritrovano a discutere di Quota 100 e degli anni di contributi accantonati. C’èunin cui mi pare che Politano venisse ...

