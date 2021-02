Antonio e Salvatore, morti a 25 e 26 anni in un terribile schianto. Lacrime, rabbia e dolore: “Un pezzo di cuore che se ne va” (Di sabato 13 febbraio 2021) Lutto per le due comunità di Motta Montecorvino e San Severo. Perdono la vita in seguito a un incidente stradale Antonio Di Iorio detto Elvis di San Severo, di 25 anni, e Salvatore di Carlo, di 26 anni. La tragedia è avvenuta sulla Tangenziale di Foggia statale 693 direzione San Severo. I due ragazzi viaggiavano a bordo di un’Audi Bianca che per cause ancora in via di accertamento si è ribaltata dopo aver impattato contro un tir, accartocciandosi sul guardrail. Antonio Di Iorio era uno studente di 25 anni iscritto iscritto alla Cattolica del Sacro cuore di Piacenza. Gli amici lo chiamavano Elvis. Salvatore Di Carlo, di 26 anni, era responsabile delle vendite dell’omonima concessionaria con sede sulla Statale 17 a Volturino, fondata ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 13 febbraio 2021) Lutto per le due comunità di Motta Montecorvino e San Severo. Perdono la vita in seguito a un incidente stradaleDi Iorio detto Elvis di San Severo, di 25, edi Carlo, di 26. La tragedia è avvenuta sulla Tangenziale di Foggia statale 693 direzione San Severo. I due ragazzi viaggiavano a bordo di un’Audi Bianca che per cause ancora in via di accertamento si è ribaltata dopo aver impattato contro un tir, accartocciandosi sul guardrail.Di Iorio era uno studente di 25iscritto iscritto alla Cattolica del Sacrodi Piacenza. Gli amici lo chiamavano Elvis.Di Carlo, di 26, era responsabile delle vendite dell’omonima concessionaria con sede sulla Statale 17 a Volturino, fondata ...

