Al via i casting per Love Island su Discovery+, Giulia De Lellis conduce la versione italiana? Come partecipare (Di sabato 13 febbraio 2021) "Sei single e alla ricerca del vero amore?": è così che Discovery Italia ha aperto i casting per Love Island, la versione italiana del popolare reality dedicato ai single che vogliono trovare un partner in tv. I casting per Love Island sono rivolti a uomini e donne single, senza particolari requisiti: il format prevede che i concorrenti dello show vadano a vivere insieme in una villa, nella speranza di trovare l'amore e vincere così il previsto premio in denaro. Un classico reality che punta a creare dinamiche amorose tra i protagonisti, con tutto ciò che ne consegue in termini di flirt, rotture, gelosie e divertimento. I casting per Love Island punteranno a trovare persone spigliate e pronte a ...

