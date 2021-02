Adl non vuole esonerare Gattuso, solo in caso si vedrebbe costretto a farlo (Di sabato 13 febbraio 2021) Adl vuole evitare l’esonero di Gattuso Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, De Laurentiis vorrebbe evitare l’esonero di Gennaro Gattuso ma in caso di un’altra … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 13 febbraio 2021) Adlevitare l’esonero diCome riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, De Laurentiis vorrebbe evitare l’esonero di Gennaroma indi un’altra … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

enbusy : E con due ko in tre partite ma non di fila?Ma che ragionamenti Adl stacca la spina metti il mister della primavera,… - tuttonapoli : Tuttosport - ADL non vuole l'esonero, ma con altri due ko di fila sarebbe costretto - SiamoPartenopei : Ultima spiaggia per Gattuso? Auriemma su Tuttosport: 'Resterà almeno fino a giugno, non è da escludere un dietrofro… - SiamoPartenopei : Gazzetta va oltre la sentenza: 'Errore di ADL non giocare l'andata, era una Juve insicura' - MondoNapoli : Tuttosport - ADL torna sui suoi passi con Gattuso: non è escluso il rinnovo a fine anno - -