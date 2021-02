Wonder Woman 1984, la recensione: una fiaba nostalgica sul lato oscuro dei desideri (Di venerdì 12 febbraio 2021) La recensione di Wonder Woman 1984: finalmente il secondo capitolo della storia della supereroina interpretata da Gal Gadot arriva anche in Italia, ma mostra un potenziale purtroppo inespresso e sprecato. Ci sono grandi imprese che vanno oltre quelle di eroine amazzoni alle prese con antiche maledizioni e antagonisti disperati. Ci sono imprese più ardue di un secondo capitolo all'altezza del primo. Sì, perché scrivere questa recensione di Wonder Woman 1984 ha il retrogusto di un traguardo agognato a lungo. Abbiamo finalmente visto un film sciagurato, rimandato di continuo, prima previsto in sala per l'estate 2020, poi slittato a dicembre 2020 e poi ancora scivolato verso il miraggio della sala a gennaio 2021, e da oggi disponibile per ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ladi: finalmente il secondo capitolo della storia della supereroina interpretata da Gal Gadot arriva anche in Italia, ma mostra un potenziale purtroppo inespresso e sprecato. Ci sono grandi imprese che vanno oltre quelle di eroine amazzoni alle prese con antiche maledizioni e antagonisti disperati. Ci sono imprese più ardue di un secondo capitolo all'altezza del primo. Sì, perché scrivere questadiha il retrogusto di un traguardo agognato a lungo. Abbiamo finalmente visto un film sciagurato, rimandato di continuo, prima previsto in sala per l'estate 2020, poi slittato a dicembre 2020 e poi ancora scivoverso il miraggio della sala a gennaio 2021, e da oggi disponibile per ...

LaStampaTV : VIDEO | Arriva l'attesissimo 'Wonder Woman 1984' con Gal Gadot nel ruolo della super eroina - WeCinema : L’attesa è finita: #WonderWoman1984 di @PattyJenks è da oggi disponibile in esclusiva digitale! Vedremo Wonder Woma… - ultrapanpi : @Nicolalpi Meravigliosa Lynda Carter....oggi esce a noleggio il nuovo film di Wonder Woman sulle principali piattaf… - WSalvaterra : RT @Gigadesires: Al governo #Draghi manca solo l'ok di Iron Man, Wonder Woman e l'Uomo Tigre. - Fantascienzacom : Da oggi c'è in streaming Wonder Woman 1984, ecco dove e come -