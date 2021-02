Viola: “Gol importante per me e per la squadra, possiamo solo migliorare” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBologna – Secondo gol in campionato per Nicolas Viola che batte Skorupski di tacco e regala al Benevento un punto d’oro. “Eravamo passati in svantaggio subito, quel gol ci avrebbe potuto tagliare le gambe ma grazie a un grande spirito di squadra abbiamo rimesso la partita sui binari giusti. E’ un punto che può darci una grande spinta in classifica e che serve anche a livello personale. Venivo da un momento difficile e mi devo riprendere quello che avevo lasciato per strada. Sono davvero felice”. Proprio dall’identità, secondo Viola, deve ripartire il Benevento: “Abbiamo grandi margini di miglioramento. I nostri giocatori hanno grande qualità, possiamo solo progredire, se ci divertiamo con i giocatori che abbiamo possiamo raggiungere grandi ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBologna – Secondo gol in campionato per Nicolasche batte Skorupski di tacco e regala al Benevento un punto d’oro. “Eravamo passati in svantaggio subito, quel gol ci avrebbe potuto tagliare le gambe ma grazie a un grande spirito diabbiamo rimesso la partita sui binari giusti. E’ un punto che può darci una grande spinta in classifica e che serve anche a livello personale. Venivo da un momento difficile e mi devo riprendere quello che avevo lasciato per strada. Sono davvero felice”. Proprio dall’identità, secondo, deve ripartire il Benevento: “Abbiamo grandi margini di miglioramento. I nostri giocatori hanno grande qualità,progredire, se ci divertiamo con i giocatori che abbiamoraggiungere grandi ...

