USA, Università Michigan: peggiora fiducia consumatori a febbraio (Di venerdì 12 febbraio 2021) (Teleborsa) – peggiora la fiducia dei consumatori americani a febbraio. Secondo i dati preliminari dell'Università del Michigan, il sentiment dei consumatori è stimato a 76,2 punti, rispetto ai 79 punti del mese di gennaio e contro un aumento fino a 80,8 punti atteso dagli analisti. Nello stesso periodo l'indice sulla situazione presente è sceso a 86,2 punti dagli 86,7 punti precedenti, mentre l'indice sulle attese è peggiorato a 69,8 punti dai 75,7 precedenti.

