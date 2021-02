Sul Recovery l'Europa ha fatto la sua parte, ora tocca all'Italia (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il piano per la ripresa Next Generation EU è l’occasione storica per un rilancio del Paese e dell’intera Europa. Il Parlamento europeo ha approvato definitivamente nelle scorse ore il regolamento istitutivo del Recovery e Resilence Facility, lo strumento principale del programma Next Generation EU. Ora tocca a noi. Ora tocca all’Italia fare la propria parte e dimostrarsi all’altezza. Le risorse del programma Next Generation EU attribuiranno, come noto, al nostro Paese circa 209 miliardi di euro, di cui 82 miliardi in sovvenzioni a fondo perduto e 127 miliardi erogati come prestiti. Quanto alla bozza di Recovery Plan elaborata dal precedente governo, si resta in attesa di capire come procederà il nuovo Esecutivo rispetto al documento già inviato alle Camere. A ogni ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il piano per la ripresa Next Generation EU è l’occasione storica per un rilancio del Paese e dell’intera. Il Parlamento europeo ha approvato definitivamente nelle scorse ore il regolamento istitutivo dele Resilence Facility, lo strumento principale del programma Next Generation EU. Oraa noi. Oraall’fare la propriae dimostrarsi all’altezza. Le risorse del programma Next Generation EU attribuiranno, come noto, al nostro Paese circa 209 miliardi di euro, di cui 82 miliardi in sovvenzioni a fondo perduto e 127 miliardi erogati come prestiti. Quanto alla bozza diPlan elaborata dal precedente governo, si resta in attesa di capire come procederà il nuovo Esecutivo rispetto al documento già inviato alle Camere. A ogni ...

