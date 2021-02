Stallo per la concessione dei diritti TV della Serie A (Di venerdì 12 febbraio 2021) Voto per la concessione dei diritti TV Serie A rinviato a data da destinarsi. L’assemblea di Lega vuole più certezze sui fondi L’assemblea di Lega sulla concessione dei diritti della Serie A si è conclusa con il rinvio della votazione. Non c’è ancora una data definita e anzi, probabilmente ci saranno altre sedute di incontri con DAZN e Sky Sport, per decidere a chi concedere i suddetti diritti. La motivazione principali del rinvio è rappresentata dai Fondi. Infatti la lega calcio vuole delle sicurezze sui piani di crescita e di sviluppo del brand del campionato, secondo anche quanto affermato dalla stessa lega. “Nel corso della riunione Dazn e Sky hanno avuto la possibilità di illustrare ai club la propria offerta, ... Leggi su zon (Di venerdì 12 febbraio 2021) Voto per ladeiTVA rinviato a data da destinarsi. L’assemblea di Lega vuole più certezze sui fondi L’assemblea di Lega sulladeiA si è conclusa con il rinviovotazione. Non c’è ancora una data definita e anzi, probabilmente ci saranno altre sedute di incontri con DAZN e Sky Sport, per decidere a chi concedere i suddetti. La motivazione principali del rinvio è rappresentata dai Fondi. Infatti la lega calcio vuole delle sicurezze sui piani di crescita e di sviluppo del brand del campionato, secondo anche quanto affermato dalla stessa lega. “Nel corsoriunione Dazn e Sky hanno avuto la possibilità di illustrare ai club la propria offerta, ...

