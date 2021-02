SPEZIA-MILAN: Calhanoglu da record e altre 10 curiosità in 90? / News (Di venerdì 12 febbraio 2021) In programma c'è SPEZIA-MILAN, 22^ giornata del campionato di Serie A. Ecco 10 curiosità in soli 90 secondi nella video News Pianeta MILAN. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 12 febbraio 2021) In programma c'è, 22^ giornata del campionato di Serie A. Ecco 10in soli 90 secondi nella videoPianeta

DiMarzio : #Milan, #Pioli: 'La parola scudetto non la sentirete fino a maggio' - Pall_Gonfiato : #Milan, i convocati per lo #Spezia: #Pioli sorride con 3 recuperi - FraNasato : Secondo Milannews Kjaer in vantaggio su Tomori per giocare dall'inizio accanto a Romagnoli con lo Spezia #Milan - sportli26181512 : Spezia, Italiano: 'I rigori a favore del Milan? E' una squadra che attacca tantissimo': Intervenuto oggi in confere… - MCalcioNews : Italiano: 'Milan avversario fortissimo, ma vogliamo dimostrare di essere cresciuti' -