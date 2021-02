Scuola, Tar Lazio: "Governo dia prove che Dad è indispensabile" (Di venerdì 12 febbraio 2021) "Fateci vedere le carte". Non è proprio una vittoria, ma certo il comitato fiorentino ri(n)corriamo la Scuola , che ha presentato il ricorso sul D. P. C. M. 14.1.2021 per la parte in cui si ... Leggi su lanazione (Di venerdì 12 febbraio 2021) "Fateci vedere le carte". Non è proprio una vittoria, ma certo il comitato fiorentino ri(n)corriamo la, che ha presentato il ricorso sul D. P. C. M. 14.1.2021 per la parte in cui si ...

Non è proprio una vittoria, ma certo il comitato fiorentino ri(n)corriamo la scuola , che ha ... La Prima Sezione del TAR Lazio ha infatti riconosciuto che l'Avvocatura dello Stato non ha prodotto i ...

Scuole Umbria, contro la chiusura, in arrivo ricorso al Tar

...la chiusura delle scuole un gruppo di genitori ha già pronto il documento con cui richiedere al Tar ...ad alto rischio di contagio il ripristino della didattica a distanza per tutti i gradi di scuola, ...

Scuola, Tar Lazio: "Governo dia prove che Dad è indispensabile"

Secondo la sindaca è importante dare una continuità: La rinascita è il filo-conduttore che ha guidato i primi cinque anni di amministrazione. La crescita è la linfa che attraverserà il nostro programm ...

Covid a Scuola, alunni e personale in quarantena al liceo da Vinci di Salerno

Covid a Scuola, alunni e personale in quarantena al liceo "Da Vinci-Genovesi" di Salerno. Il dirigente ha applicato il protocollo ...

