Report Vaccini Anti COVID-19 in FVG

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Nell’infografica gli ultimi dati relativi alla vaccinazionein Friuli Venezia Giulia, aggiornati al 12 febbraio 2021 ore 19 L’obiettivo della campagna di vaccinazione della popolazione è raggiungere al più presto l’immunità di gregge per il SARS-CoV2. Dopo una fase iniziale, che dovrà essere limitata, per il numero di dosi consegnate, essa si svilupperà in continuo crescendo. Isaranno offerti gratuitamente a tutta la popolazione, secondo un ordine di priorità, che tiene conto del rischio di malattia, dei tipi di vaccino e della loro disponibilità.

11secon : #COVID19 - #ITALIA Resoconto sulla #vaccinazione anti-#Covid, aggiornato a oggi. Fonte: Ministero della Salute Lin… - nuova_venezia : Stretta di controlli da parte di polizia e carabinieri. Nel report quotidiano altre sei vittime nel Veneziano, da l… - frandemartino : ?? Training autogeno equamente diviso tra video di gente che affetta il sapone e consultazione compulsiva del report… - ChiaMigliosi : Concludo dicendo che non capisco le statistiche del Governo: - UglCatania : Ugl Catania chiede priorità nei vaccini anche per gli esaminatori della Motorizzazione civile… -

Ultime Notizie dalla rete : Report Vaccini

RAI - Radiotelevisione Italiana

...e da mercoledì inizierà la campagna territoriale con la somministrazione di 20.000alla ... Filippo Ansaldi sub commissario Alisa, e responsabile prevenzione : "Daln. 39 l'incidenza dell'...Sono le indicazioni emerse daldi monitoraggio ISS - Ministero della Salute presentato in ... Quella sudafricana e brasiliana possono ridurre parzialmente l'efficacia dei, quindi dobbiamo ..."Il dato normativo prevede che la fascia di rischio entri in vigore a 24 ore di distanza dall’ordinanza del ministro. Il quadro normativo non consente alla Regione di assumere alcun provvedimento pont ...“Pochi minuti fa ci è stata notificata l’ordinanza del ministro Speranza che assegna per i prossimi 14 alla Liguria, a partire dalla mezzanotte di sabato 13 febbraio, il colore arancione alla Liguria.