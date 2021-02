Prof si fa piastrare i capelli in classe da un’alunna durante la lezione: il video diventa virale (Di venerdì 12 febbraio 2021) Un video che mostra la Professoressa di Porto Empedocle –nonché Sindaco della città- Ida Carmina mentre si fa lisciare i capelli in classe da un’alunna sta facendo il giro del web. Ad essere condannate, oltre che l’attitudine della donna a insegnare e contemporaneamente farsi acconciare i capelli da una delle sue alunne, sono anche le palesi violazioni delle norme anti-Covid che dovrebbero essere rispettate in qualsiasi luogo pubblico e, a maggior ragione, in una scuola. Prof di porto Empedocle: mascherina abbassata e niente distanziamento Ida Carmina è seduta alla cattedra: ha la mascherina abbassata sul viso e parla agli studenti. Dietro di lei c’è una delle sue alunne, anch’essa con la mascherina calata oltre il naso. Mentre la ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 12 febbraio 2021) Unche mostra laessoressa di Porto Empedocle –nonché Sindaco della città- Ida Carmina mentre si fa lisciare iindasta facendo il giro del web. Ad essere condannate, oltre che l’attitudine della donna a insegnare e contemporaneamente farsi acconciare ida una delle sue alunne, sono anche le palesi violazioni delle norme anti-Covid che dovrebbero essere rispettate in qualsiasi luogo pubblico e, a maggior ragione, in una scuola.di porto Empedocle: mascherina abbassata e niente distanziamento Ida Carmina è seduta alla cattedra: ha la mascherina abbassata sul viso e parla agli studenti. Dietro di lei c’è una delle sue alunne, anch’essa con la mascherina calata oltre il naso. Mentre la ...

