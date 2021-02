Non solo De Vrij, anche per Kolarov è sfida da ex alla Lazio (Di venerdì 12 febbraio 2021) anche Kolarov con un passato alla Lazio Non ci sarà solo Stefan De Vrij a sfidare la sua ex Lazio domenica a San Siro con la maglia dell’Inter. Tra gli attuali giocatori nerazzurri che in passato hanno vestito la maglia biancoceleste c’è infatti anche Aleksandar Kolarov. Il serbo ha vestito la maglia degli aquilotti tra il 2007 e il 2010 prima di lasciare l’Italia per andare al Manchester City e ritornare nella Capitale dove ha vestito anche la maglia della Roma prima del suo approdo in nerazzurro. Oltre ai due da segnalare che anche Samir Handanovic ha giocato nella Lazio, pur raccogliendo una sola presenza. L'articolo proviene da ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 12 febbraio 2021)con un passatoNon ci saràStefan Dere la sua exdomenica a San Siro con la maglia dell’Inter. Tra gli attuali giocatori nerazzurri che in passato hanno vestito la maglia biancoceleste c’è infattiAleksandar. Il serbo ha vestito la maglia degli aquilotti tra il 2007 e il 2010 prima di lasciare l’Italia per andare al Mster City e ritornare nella Capitale dove ha vestitola maglia della Roma prima del suo approdo in nerazzurro. Oltre ai due da segnalare cheSamir Handanovic ha giocato nella, pur raccogliendo una sola presenza. L'articolo proviene da ...

