Moratti: «Agnelli-Conte? Io non ho mai mandato a quel paese un tecnico della Juve»

Massimo Moratti ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli della lite tra Andrea Agnelli e Antonio Conte: le parole dell'ex presidente dell'Inter

Massimo Moratti ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli della lite tra Andrea Agnelli e Antonio Conte al triplice fischio di Inter-Juve. Le sue parole.

«E' una vecchia ruggine che è saltata fuori. Non è stata apprezzabile, ma può capitare. Senza pubblico, poi, la cosa si nota ancora di più. Personalmente, non ho mai mandato a quel paese un allenatore della Juventus»

